Зарезали и сожгли: стали известны подробности зверского убийства беременной девушки на Архангельской

В Нижнем Новгороде продолжают выясняться подробности зверского убийства беременной девушки – напомним, тело было найдено на пожаре в коммунальной квартире в доме на улице Архангельской, а позднее стало известно, что пожар устроили убийцы, чтобы замаскировать преступление. Трагедия произошла в субботу, 2 ноября.

- После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Но потом дело пришлось переквалифицировать...

- Семья у Тани неблагополучная. Родители у нее пили, а сама она наркотиками баловалась. Пыталась, правда, лечиться, даже в реабилитационный центр куда-то на юг ездила, да только без толку. Но такой судьбы все равно не заслуживала, - рассказывают об убитой Татьяне З. ее соседи.

Несколько месяцев назад Татьяна узнала радостную новость – она беременна, причем двойней. Но отказываться от шумных вечеринок девушка все равно не хотела – за что и жестоко поплатилась.

- В то утро в комнате убитой находились двое ее знакомых – мужчины в возрасте 27 и 19 лет. Которые, кстати, были нетрезвы. Между ними и хозяйкой произошла ссора, в ходе которой злоумышленники нанесли девушке многочисленные удары ножом. Затем они прихватили принадлежавшие ей украшения и скрылись. А чтобы замести следы – подожгли квартиру, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Впрочем, далеко уйти им не удалось – в тот же день оба были задержаны.

При этом оба злоумышленника прекрасно знали, что их знакомая была беременна – но даже это не остановило их от совершения преступления. Поэтому уголовное дело было переквалифицировано на «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, группой лиц из корыстных побуждений». Такая статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.