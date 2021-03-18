Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 марта 2021 года: количество смертей увеличилось до 2 678 Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 18 марта 2021 года, за последние сутки был выявлено 352 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 102 933 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 402 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 96 176 жителей региона.

Статистика зараженных по коронавирусу на 18 марта Фото: Яндекс

К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 678 — за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев.

Примечательно, что в 18 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 108 человек) и на Бору (5 177 человек). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (104 человека) и Перевозском районе (121 человек).

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