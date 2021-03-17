Ещё 352 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По данным на 17 марта 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 102 933 человек. За последние сутки был выявлено 352 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 402 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 96 176 жителей региона.
Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 360 216 человек. Средний показатель тестирования составил 149,9 теста на 100 тысяч населения.
Примерно 2,9 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Свыше 2,3 тысячи человек лечатся в больницах.
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
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