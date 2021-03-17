В 18 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 18 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 102 933 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 45 306 зараженных, а остальные 57 627 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 108 человек) и на Бору (5 177 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 784 человека, и 2 690 жителей Балахнинского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 11 170

Ленинский – 7 103

Советский – 6 346

Московский – 4 846

Канавинский – 4 660

Сормовский – 4 337

Приокский – 3 488

Нижегородский – 3 356

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