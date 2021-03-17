В 18 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 18 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 102 933 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 45 306 зараженных, а остальные 57 627 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 108 человек) и на Бору (5 177 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 784 человека, и 2 690 жителей Балахнинского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 11 170
Ленинский – 7 103
Советский – 6 346
Московский – 4 846
Канавинский – 4 660
Сормовский – 4 337
Приокский – 3 488
Нижегородский – 3 356
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