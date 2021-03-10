«Хотел убить всех, кто мне мешает»: Школьник рассказал, зачем готовил теракт в Пензе. ФОТО: ЦОС ФСБ.

В Пензе продолжают обсуждать главное криминальное событие последних дней – предотвращенный теракт в одной из местных школ. Напомним, 16-летний подросток планировал устроить массовую бойню среди своих учителей и одноклассников. О своем намерении он написал на странице в соцсети. К счастью, силовики успели оперативно отреагировать и предотвратить теракт.

- В апреле 2021 года я планировал совершить убийство ружьем, - пояснил молодой человек в ходе допроса у следователей. – Хотел убить своих одноклассников и всех, кто мешает мне.

В ходе обыска в доме подростка было обнаружено ружье. ФОТО: ЦОС ФСБ

Сразу после задержания подростка в его квартире был устроен обыск, во время которого было обнаружено немало интересного. На кадрах, снятых внутри квартиры, видны три большие банки с порохом и охотничье ружье. Его футболки изобилуют надписями «ненависть». Судя по всему, к теракту подросток готовился основательно.

Тем временем громкий инцидент прокомментировали и представители ФСБ. Именно им одним из первых удалось выйти на след готовящегося теракта.

Здесь же были найдены банки с порохом. ФОТО: ЦОС ФСБ.

- ФСБ совместно со Следственным комитетом был предотвращен теракт в образовательном учреждении, - сообщили в ведомстве. – В ходе обыска, помимо пороха и охотничьего ружья, были обнаружены еще и средства связи с инструкцией по изготовлению укороченной снайперской винтовки.

Что собирался делать с этой инструкцией подросток, остается только догадывается. Не исключено, что в скором времени арсенал подростка пополнился бы и винтовкой. В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». Расследование этого дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ненавидел учителей и одноклассников»: 16-летний школьник хотел устроить теракт в Пензе

Трагедии в школе удалось избежать чудом (подробности)

Видео допроса школьника, планировавшего теракт в пензенской школе, опубликовали следователи

Сейчас подросток находится под домашним арестом (подробности)