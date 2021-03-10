Видео допроса школьника, планировавшего теракт в пензенской школе, опубликовали следователи Публикуем видео со следственных действий [видео] Главной новостью в Пензенской области остается несостоявшийся теракт в одной из местных школ – здесь 16-летний школе.

Главной новостью в Пензенской области остается несостоявшийся теракт в одной из местных школ – здесь 16-летний школьник планировал устроить настоящую бойню. Главной целью подростка были его учителя и одноклассники.

- Он собирался сделать это из-за неприязни к одноклассникам и учителям, - пояснили в Следственном комитете России. – В апреле 2021 года он собирался устроить теракт в своей школе. Сейчас он предотвращен. В доме подростка уже проведен обыск.

В настоящее время сам подросток уже задержан, поэтому воплотить свои планы в жизнь ему не удастся. Хотя к теракту он подготовился весьма основательно – в ходе обыска в квартире были обнаружены охотничье ружье и порох.

Тем временем его одноклассники не на шутку напуганы. Избежать трагедии в этой школе удалось только благодаря действиям силовиком.

- Мы настаивали на том, что подросток должен быть взят под стражу, - пояснили следователи. – Однако суд решил оставить его под домашним арестом. МЫ с этим решением не согласны и будем его обжаловать.

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