«Ненавидел учителей и одноклассников»: 16-летний школьник хотел устроить теракт в Пензе. ФОТО: ЦОС ФСБ.

Сегодняшний день едва не закончился настоящей трагедией для учеников одной из школ в Пензе – там 16-летний школьник собирался устроить массовый расстрел. К счастью, теракт успели вовремя предотвратить силовики.

- Он собирался сделать это из-за неприязни к одноклассникам и учителям, - пояснили в Следственном комитете России. – В апреле 2021 года он собирался устроить теракт в своей школе. Сейчас он предотвращен. В доме подростка уже проведен обыск.

Как оказалось, в ходе обыска в доме подростка было обнаружено немало опасных вещей, в том числе гладкоствольное ружье и порох. По всей вероятности, именно их он и собирался использовать при нападении.

- Сейчас подросток помещен под домашний арест, - пояснили следователи. – Сейчас мы принимаем меры для обжалования этого судебного решения. Мы полагаем, что он должен находиться под стражей. Расследование этого инцидента продолжается.

"Комсомольская правда" продолжит следить за развитием событий.