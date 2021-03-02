«Среди ночи пробрались в дом с фонариком»: Двух нижегородок осудили за кражу колтуна женщины-маугли, не мывшейся 15 лет

Двух нижегородок осудили за кражу колтуна женщины-маугли, не мывшейся 15 лет. ФОТО: Кстати

В Нижегородской области, наконец, поставлена точка в громком судебном процессе о краже волосяного колтуна женщины-маугли из деревни Озябликово. Напомним, эта история прогремела на всю Россию летом 2020 года. В свои 42 года Надежда Бушуева не имела ни паспорта, ни образования, ни знакомых. По ее собственному признанию, последние четверть века она провела в подполе родительского дома, запертая собственной матерью. Причем она не только не имела связи с внешним миром, она не могла даже соблюдать элементарные правила гигиены.

- Я не мылась с 2006 года, - честно призналась Надежда. – Да что там мытье! Мне поесть-то даже нечего – питаюсь кошачьим кормом и тухлым молоком.

Несмотря на абсолютную антисанитарию, царящую в доме, саму Надежду смело можно было бы назвать красавицей: молодое лицо, пронзительный взгляд черных глаз, точеная фигурка. Единственное, что портило всю картину, это толстый слой грязи на лице и огромный спутанный волосяной колтун. Когда Надежда, наконец, решила вернуться к нормальной жизни, то первым делом состригла его. И вот на этот самый колтун и покусились похитительницы. После того как женщина-маугли стала звездой ток-шоу, ее соседки среди ночи пробрались в дом.

В этот дом среди ночи и пробрались похитительницы. ФОТО: Денис Крылышков

- Следствием и судом установлено, что вечером 4 октября 2020 года две жительницы деревни Озябликово Вачского района, взяв из дома отвертку и фонарик, пришли к дому односельчанки, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. – Зная, что хозяев нет дома, они демонтировали шарнирную накладку и сорвали навесной замок. Затем пробрались в дом и отыскали там срезанный волосяной колтун хозяйки. Похитив его, они скрылись с места преступления.

Зачем им понадобился этот колтун, женщины так и не признались. Правда, сама Надежда уверена, что таким способом соседки хотели посмеяться над ней. Но она шутки обидчикам прощать не стала и написала заявление в СК. После долгого расследования и судебного процесса обе нижегородки были признаны виновными. Правда, в колонию они не отправятся – похитительницы отделались штрафом. За украденный колтун им придется отдать по 6 тысяч рублей штрафа.

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