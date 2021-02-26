Видео с места взрыва в кафе «Самурай» в Нижнем Новгороде 26 февраля 2021: Дым, завалы и искореженные машины

Взрыв в кафе на Мещере прогремел утром 26 февраля. Фото: редакция "КП".

Клубы серого дыма, завалы, оцепление, суета спецслужб – вот что происходит сейчас на месте взрыва в пристрое к жилому дому на Мещерском бульваре. ГУ МЧС России по Нижегородской области опубликовало видео с места взрыва в кафе «Самурай» в Нижнем Новгороде 26 февраля 2021.

К месту ЧП стянуты десятки машин спецслужб. Пожарные расчеты, кареты скорой помощи, газовики работают здесь, территория оцеплена, из завалов поднимается густой дым.

Взрыв в кафе, пристроенном к 12-этажному жилому дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде прогремел около 9 утра в пятницу, 26 февраля. Ударной волной здание разрушено полностью, повреждены припаркованные рядом машины и расположенные по соседству офисы. Есть ли под завалами люди, пока неизвестно. Информация о пострадавших уточняется.

По предварительной информации МЧС, причиной инцидента стал взрыв бытового газа. «Комсомолка» ведет онлайн-трансляцию с места событий.

Также появились фото с места взрыва бытового газа в кафе на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде.