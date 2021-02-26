Владельцы взорвавшегося кафе в Нижнем Новгороде: «Взрыв произошел на цокольном этаже». Фото: Кирилл Мартынов

Очаг взрыва на Мещерском бульваре мог находиться в цокольном этаже под суши-баром «Самурай». Об этом сообщила супруга владельца сети кафе Дарья Ильина на своей странице в Инстаграм.

«Источник взрыва определен: подвальное помещение. Кафе «Самурай» к нему отношения не имеет, там находятся другие арендаторы», - пояснила Дарья.

В подвальном помещении под «Самураем» располагался магазин табака и курительных смесей (не кальянная). Что там произошло, установит следствие. Как сообщалось ранее, дом, в пристрое которого случился взрыв, не газифицирован.

«Дом негазифицированный, поэтому у нас пока нет оснований говорить о том, что это чисто газ. Все это будет проверено комиссионно, и совместно всеми заинтересованными структурами определена причина. Пока мы занимаемся поиском людей и проведением спасательно-аварийных работ», - прокомментировал глава Нижегородского ГУ МЧС Валерий Синьков.

Владельцы суши-бара уверяют, что не было газа и в самом кафе.

«Никаких газовых баллонов в кафе не было. Это большое горе и трагедия!», - добавила Дарья Ильина.

Ранее ее супруг Александр Ильин, который сразу же прибыл на место происшествия и сопровождал пострадавшую сотрудницу в больницу, заявил, что они – пострадавшая сторона и никакого отношения к взрыву не имеют.

Взрыв в пристрое к дому на Мещерском бульваре произошел в 9 утра 26 февраля. В результате располагавшееся здесь кафе «Самурай» полностью разрушилось, превратившись в руины. Пострадали три человека.

Одна из них – сотрудница заведения – оказалась под завалами, ее доставили в больницу с ожогами. Из дома было эвакуировано 68 человек – сейчас все они находятся в здании школы №41, где был развернут пункт временного размещения. С людьми работают психологи МЧС.

Сейчас следователи устанавливают причину произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «Комсомолка» публиковала фото и видео с места ЧП.