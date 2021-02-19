Прозрачная юбка и откровенное декольте: Наталья Бочкарева сразила поклонников пикантным нарядом

Актриса Наталья Бочкарева продолжает эпатировать публику. Фото: @natalia_bochkareva_official

Актриса Наталья Бочкарева продолжает эпатировать публику своими пикантными нарядами. На этот раз звезда сериала «Счастливы вместе» сразила поклонников глубоким декольте и прозрачной юбкой. Видео – бэкстейдж со съемок, где она позирует фотографу в весьма соблазнительном наряде, Наталья выложила в своем Instagram.

Строгая темная рубашка, пуговки которой расстегнуты почти до пупка, открывает глубокое декольте и подчеркивает талию. На актрисе надета мини-юбка, но ножки от любопытных глаз она спрятала под верхней полупрозрачной юбкой из вуали. Дерзкий, но при этом строгий образ дополняет красная губная помада и туфли на экстремально высоком каблуке.

Фолловеры оценили новый образ актрисы по достоинству.

«Круто!», «Шикарно!», «Восхитительно!», «Богиня!», - эти и другие комплименты написали в комментариях подписчики актрисы.

Напомним, ранее Наталья Бочкарева рассказала, зачем пошла учиться в Строгановскую художественную школу в Москве.

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