«Хочу мужчин красивых голых»: Наталья Бочкарева рассказала, зачем пошла учиться в «Строгановку»

Наталья Бочкарева рассказала, зачем пошла учиться в «Строгановку». Фото: СОЦСЕТИ

Актриса Наталья Бочкарева по праву считается одной из самых ярких женщин в российском шоу-бизнесе. Откровенные наряды, смелые выходки и свобода самовыражения – все это неотъемлемая часть ее натуры. И на днях она это еще раз доказала. К уже имеющейся гамме своих талантов она добавила еще один – талант скульптора. Ради этого она даже отправилась учиться в Строгановскую художественную школу в Москве.

- Вот это все сделали ученики, - показала она многочисленные изваяния в коридорах школы. - Я так хочу так же научиться! Поэтому будем стараться. Смотрите, как круто! Если я хоть чуть-чуть научусь так же – я буду в восторге! Но пока я леплю только натюрморты. А хочу мужчин красивых голых.

В художественной школе актриса посетила уже несколько занятий. ФОТО: https://www.instagram.com/natalia_bochkareva_official

Напомним, в последнее время актриса нередко балует своих поклонников необычными видео. Не далее как на прошлой неделе она исполнила для своих подписчиков в Инстаграм откровенный танец. Публика была в восторге!

- Жги, женщина огонь , - прокомментировали видео подписчики.

А спустя еще несколько дней сняла юмористический ролик вместе с телеведущим Сергеем Дружко. Известный «исследователь паранормальных штучек» оказался для нее отличным партнером по шуткам. Идеальная творческая пара!