«Какие ножки»: Исхудавшая до неузнаваемости Ирина Пегова шокировала поклонников фотографиями из Кремля.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Звезда сериала «Бобровы» Ирина Пегова на днях побывала в Грановитой палате Московского Кремля. Удивительные по красоте росписи, сусальное золото на стенах и древние образы кремля – всем этим актриса поделилась на своей странице в Инстаграм. Однако внимание ее подписчиков привлекло вовсе не это, а то что сама актриса изменилась до неузнаваемости. Актриса так сильно похудела и помолодела, что просто шокировала поклонников.
- Обалдеть, как вы похудели! Нет, уже хватит! – отметила bankovskaya.ira.
- Ирина, вы такая худенькая! Не теряйте своей изюминки, не превращайтесь в таких же, как все! - призвала tanya_enyakina.
- Очень красиво. А вы просто шикарны, какие ножки, - восхитилась krowkacaxes.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что актриса вместе с дочерью побывала на премьере фильма «Родные», где она сыграла одну из главных ролей. Почитатели таланта уже тогда отмечали необычную стройность звезды. Однако с тех пор актриса успела сбросить еще несколько килограммов. Теперь ей впору идти со съемочной площадки прямо на подиум.
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