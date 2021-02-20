«Какие ножки»: Исхудавшая до неузнаваемости Ирина Пегова шокировала поклонников фотографиями из Кремля. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезда сериала «Бобровы» Ирина Пегова на днях побывала в Грановитой палате Московского Кремля. Удивительные по красоте росписи, сусальное золото на стенах и древние образы кремля – всем этим актриса поделилась на своей странице в Инстаграм. Однако внимание ее подписчиков привлекло вовсе не это, а то что сама актриса изменилась до неузнаваемости. Актриса так сильно похудела и помолодела, что просто шокировала поклонников.

- Обалдеть, как вы похудели! Нет, уже хватит! – отметила bankovskaya.ira.

- Ирина, вы такая худенькая! Не теряйте своей изюминки, не превращайтесь в таких же, как все! - призвала tanya_enyakina.

- Очень красиво. А вы просто шикарны, какие ножки, - восхитилась krowkacaxes.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что актриса вместе с дочерью побывала на премьере фильма «Родные», где она сыграла одну из главных ролей. Почитатели таланта уже тогда отмечали необычную стройность звезды. Однако с тех пор актриса успела сбросить еще несколько килограммов. Теперь ей впору идти со съемочной площадки прямо на подиум.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прозрачная юбка и откровенное декольте: Наталья Бочкарева сразила поклонников пикантным нарядом

Звезда сериала «Счастливы вместе» выложила видео-бэкстейдж со съемок (подробности)

Наталья Бочкарева: горячие фото звезды сериала «Счастливы вместе»

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева всегда считалась одной из самых эпатажных и ярких актрис нашего времени. Она никогда не стеснялась неожиданных нарядов и необычных снимков. Наталья Бочкарева, горячие фото - в одной подборке (подробности)