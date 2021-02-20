Два пассажирских автобуса и легковушка столкнулись в Нижнем Новгороде. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Утро 20 февраля началось в Нижнем Новгороде с многочисленных аварий. Одна из них произошла на проспекте Октября – там столкнулись два пассажирских автобуса и легковушка. Информацию об этом уже подтвердили официальные ведомства.

- Дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов произошло в семь утра 20 февраля на проспекте Октября в Нижнем Новгороде, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате аварии пострадали две женщины-пассажиры автобусов. В настоящее время они обе доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства ЧП. К слову, за нынешнее утро это не единственное крупное ДТП в Нижнем Новгороде. Ранее мы уже писали, что в результате ДТП на проспекте Гагарина погибли два человека.

- Водитель «Рено Логан» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хендай Акцент», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - В результате столкновения погибли два человека – они находились на пассажирских сидениях машин. Были ли люди пристегнуты ремнями безопасности, неизвестно.

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