Появились фото и видео с места ДТП на проспекте Гагарина, где погибли два человека

Две иномарки столкнулись лоб в лоб на проспекте Гагарина утром 20 февраля. Фото: СОЦСЕТИ

В сети появились первые кадры с места страшного ДТП на проспекте Гагарина, в котором погибли два человека. Авария произошла в 6:15 в районе улицы Сурикова: там лоб в лоб столкнулись две иномарки.

Авария произошла в 6 утра, когда было еще темно. Фото: Регион52

По предварительной информации ГУ МВД России по Нижегородской области, водитель «Рено Логан» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хендай Акцент». В результате столкновения погибли два человека – они находились на пассажирских сидениях машин. Были ли люди пристегнуты ремнями безопасности, неизвестно.

В аварии погибли два человека. Фото: СОЦСЕТИ

От удара машины разбросало по проезжей части. Наиболее сильные повреждения получил «Хендай»: передняя часть автомобиля смялась почти до лобового стекла и превратилась в груду металла.

«Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются», - сообщили в полиции.