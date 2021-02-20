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Два человека погибли в лобовом ДТП на проспекте Гагарина утром 20 февраля

В районе улицы Сурикова столкнулись две иномарки
Ирина ШВЫРКАЕВА
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В аварии на проспекте Гагарина погибли два человека.

В аварии на проспекте Гагарина погибли два человека.

Фото: соцсети

Страшная авария произошла утром 20 февраля на проспекте Гагарина. Там в районе улицы Сурикова лоб в лоб столкнулись две иномарки, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Авария произошла в субботу в 6:15. Водитель «Рено» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хендай». Погибли два человека – пассажиры машин», - рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В сети появились первые кадры с места ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего.

Напомним, вчера днем на улице Родионова в Нижнем Новгороде рухнула торговая палатка, погибла женщина. Обрушение ларька произошло вследствие наезда грузовика, который привез товар. Конструкция упала прямо на женщину, находившуюся внутри. К сожалению, травмы оказались смертельными.

ДТП