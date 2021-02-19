По данным на 01:00 19 февраля 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 92 554 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 417 новых случаев заражения.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 427 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 84 547 жителей Нижегородской области.К сожалению, число умерших выросло до 2 337 человек, ещё тринадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.Примечательно, что в 19 районах области новых заражений не выявлено вовсе.В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (10 100 человек) и Ленинский (6 490 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 040 человек).В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 4 217 коек для больных коронавирусом, из которых примерно 2,8 тысячи обеспечены кислородом, а 803 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, 21,2% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!