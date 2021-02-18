В 19 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 19 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 92 554 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 40 340 зараженных, а остальные 52 214 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 210 человек) и на Бору (4 751 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 588 человек, и 2 503 жителя Балахнинского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 10 100

Ленинский – 6 490

Советский – 5 618

Канавинский – 4 180

Московский – 4 023

Сормовский – 3 847

Приокский – 3 042

Нижегородский – 3 040

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