В 19 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 19 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 92 554 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 40 340 зараженных, а остальные 52 214 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 210 человек) и на Бору (4 751 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 588 человек, и 2 503 жителя Балахнинского района.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 10 100
Ленинский – 6 490
Советский – 5 618
Канавинский – 4 180
Московский – 4 023
Сормовский – 3 847
Приокский – 3 042
Нижегородский – 3 040
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