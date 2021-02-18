417 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

По данным на 18 февраля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 92 554 человек. За последние сутки был выявлено 417 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 427 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 84 547 жителей региона.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 2,2 миллиона человек. Средний показатель тестирования составил 172,8 теста на 100 тысяч населения.

- На данный момент больше 3,7 тысяч человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в ведомстве. – Ещё около 2,7 тысячи человек находятся в больницах. В обсерваторах содержат 2 человек.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 4 217 коек для больных коронавирусом, из которых примерно 2,8 тысячи обеспечены кислородом, а 803 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, 21,2% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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