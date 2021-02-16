Как выглядит Нижний Новгород после снегопада 16 февраля 2021 года: Двухметровые сугробы и огромные пробки

Город постепенно приходят в себя после мощнейшего снегопада. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижний Новгород до сих пор не может прийти в себя после мощного снегопада, который обрушился на город на прошлой неделе. Снег валил почти трое суток, практически не переставая. В итоге высота снежного покрова достигла 78 сантиметров.

«В результате прохождения циклонического вихря на территории области выпало 40-90% от месячной нормы осадков. За 48 часов влияния активных фронтов высота снежного покрова выросла на 15-25 см», - рассказала начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Такой "подснежник" теперь можно встретить в каждом дворе. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Коммунальщики перешли на усиленный режим работы, однако сначала в этой схватке со стихией последняя одерживала уверенную победу. Все дворы замело, от дорог остались одни направления. Однако уже в воскресенье все основные магистрали были почищены и посыпаны песком, началась активная уборка снега во дворах.

Пробки не уменьшаются даже днем. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде объявили режим ЧС и привлекли для уборки снега военных.

«Во время снегопадов были задействованы около 370 единиц спецтехники, в том числе военной, более двух тысяч дорожных рабочих и работников хозяйствующих субъектов. Это позволило вывезти из города порядка 70 тысяч кубометров снега», - сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Работы по вывозу снега еще очень много. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сегодня борьба с последствиями снегопада в Нижнем Новгороде продолжается. На дорогах гололед, поэтому техника продолжает посыпать магистрали песком, а самосвалы - вывозить собранный в огромные сугробы снег. Работы еще очень и очень много, нехватка ресурсов для уборки снега в Нижнем Новгороде ощущается сейчас крайне остро.

Огромные сугробы по всему городу. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Во дворах скопились двухметровые сугробы, а на дорогах из-за налипшего снега образовались колеи, как результат – огромные пробки даже днем. Местами дороги больше походят на стиральную доску, и ощущение, что не на машине едешь, а будто плывешь на лодке.

Во дворах возвышаются двухметровые сугробы, которые нагребли дворники. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Но больше всего снега сейчас во дворах: до него самосвалы просто еще, по-видимому, не добрались. Из-за снежного коллапса жители микрорайона «Цветы» утопают в мусоре: машина, которая должна его вывозить, просто не приезжает.

В микрорайоне Цветы уже несколько дней не вывозят мусор. Фото: Валерия Сивенкова

«Запах просто ужасный», - говорят местные жители.

Дороги местами больше напоминают стиральную доску. На фото - проспект Ленина Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

По данным городского портала «Антиснег», на сайт поступило рекордное количество заявок от нижегородцев – их число превышает четыре тысячи. Самое большое число жалоб, как всегда, поступает от жителей Советского района.