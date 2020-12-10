Рыбная ферма в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде закроется до конца года

Рыбхоз уже два года работает в подвале обычной нижегородской пятиэтажки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рыбная ферма, которую предприниматель организовал в подвале жилой пятиэтажки в Нижнем Новгороде, съедет до конца года. Об этом стало известно из сюжета телекомпании НТВ.

Напомним, жильцы дома №20 по улице Страж Революции Московского района последние два года обивают пороги всевозможных инстанций в поисках управы на бизнесмена, который устроил в подвале их пятиэтажки рыбное хозяйство. Сергей Кутырев –так зовут предпринимателя – выкупил помещение, вложил полтора миллиона рублей в оборудование и стал разводить там нильских сомов. Производительность фермы – до 10 тонн рыбы в год.

Дела у предпринимателя пошли неплохо, а вот у жильцов как-то не очень: они страдают от невыносимого запаха тухлятины, высокой влажности и отсутствия напора воды в кране. Куда только они не обращались: и в роспотребнадзор, и в прокуратуру, и в госжилинспекцию – никто не может найти управы на предпринимателя. Максимум – выписывали представления о лишних отверстиях в стенах или отсутствии вывески да уголка потребителя. А все потому, в законодательстве вообще нет ничего относительно таких случаев. Санитарные правила запрещают открывать в жилых многоквартирных домах рыбные магазины, сауны, прачечные, но вот про рыбные фермы в законе нет ни слова – этим и воспользовался находчивый бизнесмен.

При этом сам Сергей Кутырев, похоже, понимает, что переборщил, открыв рыбную ферму в жилом доме.

«Я столкнулся с рядом трудностей, которых сам не предвидел, - признается бизнесмен. - Я понимаю, что допустил какие-то шибки. Возможно, надо было вести просветительскую работу среди жильцов».

Вместе с тем предприниматель пообещал, что в ближайшем будущем планирует свернуть свое рыбное хозяйство, и жильцы смогут вздохнуть полной грудью.

«Мы обкатали всю технологию, и сейчас я приостанавливаю установку и надеюсь, что до Нового года рыбы здесь уже не будет», - сказал Сергей Кутырев.