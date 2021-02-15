Кажется, погода всерьез испытывает на прочность нижегородцев. Аномальные холода волна за волной накрывают регион, а в промежутках идут сильнейшие снегопады. И вот пока город пытается справиться с последствиями затяжной метели, синоптики анонсируют новые «сюрпризы»: в ночь на 16 февраля местами ожидается понижение температуры до -30 градусов.Вечером 15 февраля столбики термометров поползут вниз. Из-за высокой влажности эти -30 градусов будут ощущаться как все -35. Ветер, к счастью, небольшой: 4 метра в секунду. Возможен небольшой снег.Днем 16 февраля немного потеплеет до -18…-20 градусов. Будет ясная солнечная погода без осадков, ветер слабый.В среду синоптики прогнозируют -16…-20, ветер усилится до 8 метров в секунду. Ожидается облачная погода, утром и днем в Нижнем Новгороде пройдет снег.В четверг температура воздуха вновь устремится к отметке в -25 градусов ночью и -19 – днем. Переменная облачность, ветер 4 метра в секунду. Без осадков.В пятницу похолодает еще сильнее: термометры покажут -21…-26 градусов мороза. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. Ветер усилится до 7 метров в секунду. Долго в такую погоду не погуляешь.В ночь на субботу ударят морозы -29 градусов, днем выглянет солнце и прогреет воздух до -23. Ожидается ясная погода без осадков. Не забываем, что суббота, 20 февраля, на этой неделе рабочий день.В ночь на воскресенье вновь ожидается тридцатиградусный мороз, днем -25. Солнечно и без осадков. На дорогах накат и гололедица, будьте предельно осторожны.