Последствия снегопада в Нижнем Новгороде 14 февраля 2021: Как город справляется со стихией. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Вот уже второй день Нижний Новгород не может прийти в себя после разгула стихии. Занесенные снегом дороги, большие пробки и застревающая на улицах техника – все это нижегородцы наблюдали накануне. Ну а сегодня город продолжает преодолевать последствия снегопада в Нижнем Новгороде 14 февраля 2021. Показываем, как это было.

На улицах выросли многометровые сугробы. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- На дороги Нижнего Новгорода вышло 368 единиц снегоуборочной техники, - рассказали в администрации города. – Сейчас все дорожные службы работают в режиме повышенной готовности. Как ожидается, это позволит справиться с заторами на дорогах.

Чтобы справиться с последствиями снегопада, в Нижнем Новгороде 14 февраля 2021 был введен режим чрезвычайной ситуации. К уборке снега на дорогах было решено привлечь даже военных. Глава Нижнего Новгорода обратился в одну из воинских частей Кстова.

Нижегородцы расхватали в магазинах лопаты для уборки снега, а малыши вышли чистить снег совочками. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Автопоезд в сопровождении экипажей ДПС приступил к работе в ночь на 14 февраля, чтобы не мешать проезду транспорта и не создавать пробки. Техника оказалась настолько большой, что легко убирала снежный накат сразу на нескольких полосах движения и даже заходила на встречку.

- В ночь на понедельник военный грейдер будет работать в Нижегородском районе – на Родионова и Казанском шоссе, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Виталий Ковалёв.

Вот уже второй день Нижний Новгород не может прийти в себя после разгула стихии. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Тем не менее, многие нижегородцы по-прежнему пытаются справиться с последствиями снегопада в Нижнем Новгороде своими силами. Нижегородцы расхватали в магазинах лопаты для уборки снега, а малыши вышли чистить снег совочками.

- У нас возле подъезда сугробы в два метра высотой, - рассказывает нижегородка Ирина. – Машину утром еле откопали.

С раннего утра нижегородцы пытаются откопать свои автомобили. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

К слову, обильные снегопады в Нижнем Новгороде стали причиной множества ДТП и привели к тому, что город сковал транспортный коллапс. Так, в первый день непогоды на транспортных магистралях произошло 139 ДТП, из которых 23 – с пострадавшими в них людьми.