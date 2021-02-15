Нижегородцев ждет самая длинная в году рабочая неделя: вместо пяти привычных дней мы будем работать шесть. Зато после этого отдохнем целых три дня подряд: с 21 по 23 февраля. Это связано с переносом выходного дня с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Кстати, продолжительность рабочего дня накануне праздничных и выходных дней сокращается на один час. Многих нижегородцев при этом волнует вопрос: как работают школы и детские сады 20 февраля 2021 в Нижнем Новгороде? Мы узнали ответ на этот вопрос и спешим поделиться с вами.Согласно информации департамента образования администрации Нижнего Новгорода, в субботу, 20 февраля детские сады будут работать, но в режиме сокращенного дня. То есть забрать ребятишек родителям придется раньше обычного на 1 час.Что касается школ, то здесь все немного сложнее.«В соответствии с календарным учебным графиком общеобразовательные организации устанавливают свой режим работы в предпраздничные дни», - подчеркнули в департаменте.Так, если школа работает по пятидневке, то 20 февраля организуется учебный день в связи с переносом его с понедельника 22 февраля. Если же школа работает по шесть дней в неделю, то 20 и 22 февраля являются рабочими днями.