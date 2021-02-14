В Нижнем Новгороде ввели режим ЧС из-за снегопадов

С 13 февраля до особого распоряжения мэра в Нижнем Новгороде введен режим чрезвычайных ситуаций. Соответствующее решение принято в связи с сильными снегопадами. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города.

Режим повышенной готовности вводится для того, чтобы обеспечить надлежащее состояние улично-дорожной сети. Своевременная уборка снега с дорог позволит избежать заторов и наладить бесперебойную работу общественного транспорта.

Дорожным службам поручено при необходимости организовать круглосуточную работу по уборке улиц и дорог от снега. Также должна проводиться уборка снежных завалов на территориях, прилегающих к зданиям и строениям.

В постановлении также указано, что необходимо вести постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды, чтобы предупредить или ликвидировать возникновение ЧС.

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