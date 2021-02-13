Снегопад в Нижнем Новгороде 13 февраля 2021: нижегородцы скупают лопаты и толкают застрявшие автобусы

В понедельник ожидается прекращение осадков. Фото: скриншот из видео. Источник: телеграм-канал «Нижний №1»

Снегопад в Нижнем Новгороде 13 февраля 2021 года вновь приготовил для горожан новые испытания. Как синоптики и предупреждали, уже второй день подряд город засыпает снегом, а циклон и вовсе не думает отступать. Тем временем, на улицах творится настоящий транспортный коллапс.

Так, сегодня поутру многие нижегородцы столкнулись с тем, что припаркованные машины погрязли в снежном плену.

- «Подснежников» сегодня в городе целая куча! - делится Евгений Хонюков в сети.

Многие машины занесло так, что даже не видно. Фото: Евгений Хонюков

Многие водители, естественно, бросились откапывать свои машины, а вот те, кто оказался не готов к такому повороту, направились в торговые центры закупать лопаты.

- В гипермаркетах небывалый ажиотаж на лопаты для снега. Самые хорошие варианты по цене-качеству уже практически разобрали, - сообщают очевидцы.

Нижегородцы раскупают лопаты. Фото: Ирины Швыркаева

В настоящее время на дорогах города задействовано 368 единиц техники и если центральные улицы Нижнего Новгорода выглядят вычищенными, то на окраинах и во дворах творится настоящий хаос.

Вот такая картина наблюдается на Борском мосту.

- Машины заносит, многие стоят на аварийках, - сообщают в группе «Регион-52 | Нижний Новгород».

Для того чтобы избежать многокилометровых пробок и ДТП, многие нижегородцы решились пересесть на общественный транспорт, но даже так им пришлось столкнуться с неприятными сюрпризами. Например, вчера на странице n.novgorod_online в социальной сети Instagram подписчик поделился видео, где люди вручную толкали пассажирский автобус, застрявший в снежной каше.

- Трое студентов вытолкнули автобус, - комментирует увиденное мужчина.

Другой случай белого плена также опубликовали в интернете, правда, в этот раз пассажиры пытались вытолкнуть маршрутку, которая застряла в сугробе.

- Дорожный ад. День второй, - пишут в телеграм-канале «Нижний №1». - Хорошо, что нижегородцы — отзывчивые и добрые люди. Это не автобусы везут людей, а люди толкают автобусы. Эх, ухнем!

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