Движение на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде оказалось парализованным днем 14 января. Причиной стала сломавшаяся фура, которая застряла прямо в начале подъема.«Мост капитально стоит вверх, лучше объезжать через любые другие» – советует нижегородец Андрей Малюгин.Ночью и утром в Нижнем Новгороде прошел сильнейший снегопад, поэтому обстановка на дорогах весь день очень непростая. А из-за сломавшейся фуры пробка скопилась просто огромная. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», стоит не только сам мост в сторону Нагорной части, но и улица Новикова-Прибоя и прилегающие к ней дороги. Затор уходит на Пролетарское кольцо, вокруг которого также наблюдаются затруднения, хоть и не столь значительные.Как рассказали «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП нет, никто не пострадал – действительно, на подъеме с Мызинского моста просто сломалась фура.«Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, которые регулируют дорожное движение во избежание аварий. Движение на этом участке затруднено», - поделились с «Комсомолкой» в ведомстве.