Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 февраля 2021 года: число пациентов с COVID-19 в регионе превысило 90 тысяч Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 14 февраля 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 443 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 82 427 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе было отмечено 441. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 90 437 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 14 февраля Фото: Яндекс

К сожалению, число умерших выросло до 2 285 человек, ещё двенадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Напомним, что по заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область, Санкт-Петербург и Москва.

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