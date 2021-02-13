Ещё двенадцать нижегородцев скончались от коронавируса

По последним данным на 13 февраля, в Нижегородской области, к сожалению, за сутки не справились с коронавирусом двенадцать жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе насчитывает теперь 2 285 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, по числу заражений Нижегородская область занимает четвертое место в России. Выше находятся только Московская область (884 зараженных за сутки), Санкт-Петербург (1 130 зараженных за сутки) и Москва (1 936 зараженных за сутки).

Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». В соответствии с ним была разрешена работа фудкортов в ТЦ, детских развлекательных центров и аквапарков, аттракционов и конгрессно-выставочная деятельность.

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