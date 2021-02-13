Ещё у 441 нижегородца диагностирован коронавирус

По данным на 13 февраля 2021 года, число выздоровевших в Нижегородской области за прошедшие сутки составило 443 человек, а общее количество достигло 82 427 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 441 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составило 90 437 человек.

Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Перевозском районе.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!