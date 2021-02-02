Самолет Нижний Новгород – Ростов благополучно сел в аэропорту «Стригино».

Утро в нижегородском аэропорту «Стригино» выдалось весьма беспокойным. Самолет Нижний Новгород – Ростов, вылетевший в 6:30 утра 2 февраля, подал сигнал ЧС во время полета.

- Самолет, выполнявший рейс А4-254 по маршруту Нижний Новгород – Ростов, по решению командира воздушного судна сегодня утром вернулся в аэропорт вылета, - подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе аэропорта «Стригино». – Он благополучно сел в Нижнем Новгороде в 7:58 в Нижнем Новгороде. На борту 95 пассажиров и 6 членов экипажа. Службы оперативного реагирования обеспечили встречу борта.

По данным аэропорта, в настоящее время аэропорт «Стригино» работает в штатном режиме. Никаких ограничений по выполнению рейсов нет. С пассажирами рейса сейчас работают представители авиакомпании. Как сообщил источник в экстренных службах, предварительной причиной ЧС стал отказ одного из двигателей. В настоящее время к расследованию обстоятельств этого происшествия уже подключилась транспортная прокуратура.

- В аэропорт выехал заместитель и помощник Нижегородского транспортного прокурора, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. - Уже начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Ситуацию с оказанием им услуг контролирует на месте транспортная прокуратура.

Напомним, первые сообщения о внештатной ситуации на борту самолета начали поступать около семи утра. Вскоре было принято решение о возвращении в Нижний Новгород.