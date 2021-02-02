Прокуратура начала проверку по факту ЧС на самолете Нижний Новгород – Ростов

К расследованию обстоятельств происшествия с самолетом, выполнявшим рейс А4-254 по маршруту Нижний Новгород – Ростов, подключилась транспортная прокуратура. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ведомства.

- В аэропорт выехал заместитель и помощник Нижегородского транспортного прокурора, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. - Уже начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Ситуацию с оказанием им услуг контролирует на месте транспортная прокуратура.

По данным прокуратуры, в Нижнем Новгороде благополучно сел самолет "Сухой супер джет 95" авиакомпании Азимут. На его борту находились 84 пассажира.

Напомним, ранее информацию о происшествии с самолетом подтвердили в пресс-службе аэропорта.

- Службы оперативного реагирования обеспечили встречу борта, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе аэропорта. - В настоящее время аэропорт «Стригино» работает в штатном режиме. Никаких ограничений по выполнению рейсов нет.