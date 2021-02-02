Самолет Нижний Новгород – Ростов возвращается из-за ЧС. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Самолет Нижний Новгород – Ростов-на-Дону, вылетевший из аэропорта «Стригино» в 6:30 утра 2 февраля, подал сигнал ЧС. Информацию об этом «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» подтвердили в пресс-службе аэропорта.

- Борт А4-254 авиакомпании «Азимут» возвращается в Нижний Новгород по решению командира судна, - рассказали в пресс-службе. – Сейчас ожидаем его прибытия. Пока больше никаких подробностей нет.

Напомним, в последний раз внештатная ситуация в аэропорту «Стригино» произошла 25 декабря 2020. Тогда утро в Нижнем Новгороде началось с незапланированной посадки грузового самолета Ту-204 из Лейпцига. Этим утром он направлялся из Германии в Москву. Однако приземлиться в аэропорту Шереметьево не смог из-за технических сложностей, возникших на борту. В результате, сделав несколько кругов над аэропортом Шереметьево, он вынужден был уйти на посадку в ближайший аэропорт – им оказался международный аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде. К счастью, тогда самолет благополучно сел.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжает следить за развитием событий.