«Снимал все на видео»: Стали известны подробности кровавой бойни нижегородца, хранившего у себя арсенал оружия. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В минувшие выходные весь Нижний Новгород обсуждал жуткие события в Сормовском районе – там 20-летний нижегородец сначала расстрелял свою сожительницу, а потом свел счеты с жизнью.

- Ранним утром 23 января мужчина, выпивавший вместе со своей сожительницей, начал стрелять в свою сожительницу, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Он трижды выстрелил в ноги и живот своей подруги, а затем свел счеты в жизни.

Как сообщается в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» со ссылкой на знакомых семьи, все происходящее мужчина снимал на видео. К счастью, перед расправой нижегородка успела позвонить в полицию. Приехавшие спасатели вскрыли дверь, а медики доставили пострадавшую в больницу.

- Её удалось госпитализировать. Известно только то, что состояние потерпевшей тяжёлое – за её жизнь борются медики, - рассказали тогда следователи. - А вот мужчину не спасли. Погибшему было 20 лет.

В ходе обыска в квартире у нижегородца был обнаружен целый арсенал оружия. В частности, следователи изъяли несколько пистолетов типа ПМ, 800 патронов в заводских пачках, 550 холостых патронов калибра 7.62 мм, охотничье и спортивное оружие.

- По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. – Расследование этого дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В квартире целый арсенал оружия: Нижегородец выстрелил в подругу и свёл счёты с жизнью

Женщину удалось госпитализировать (подробности)

Убивший жену и покончивший с собой в центре Нижнего Новгорода мужчина оказался известным бизнесменом

Маленькая дочка пары осталась сиротой (подробности)