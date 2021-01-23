В квартире целый арсенал оружия: Нижегородец выстрелил в подругу и свёл счёты с жизнью Фото: архив КП

Выходные в Нижнем Новгороде, к сожалению, начались с жутких событий. Сегодня утром, 23 января, мужчина выстрелил в свою подругу, а после свёл счёты с жизнью.

Происшествие случилось в Сормовском районе города, на улице Никиты Рыбакова. Пара проживала вместе и в какой-то момент не сошлась во мнении. По всей видимости, мужчина посчитал, что к компромиссу с сожительницей им не прийти. Ссора дошла до предела и отчаявшийся взялся за оружие. Он выстрелил в подругу из пистолета "ТТ" не менее трёх раз, а затем свёл счёты с жизнью. Оружие зарегистрировано не было.

Мужчину не спасли. ФОТО: СУ СК РФ по Нижегородской области

К счастью, пострадавшая успела позвонить в полицию прежде, чем произошла трагедия. Сотрудникам МЧС пришлось взламывать дверь, но всё же стражи порядка приехали на место как нельзя вовремя – женщина 33 лет была ещё жива. Её удалось госпитализировать. На настоящий момент известно только то, что состояние потерпевшей тяжёлое – за её жизнь борются медики.

А вот мужчину не спасли. Погибшему было 20 лет.

В ходе проверки в квартире пары полиция обнаружила целый арсенал оружия. По предварительным данным погибший мог быть "чёрным копателем". Также предполагается, что жильё арендовал он.

На месте покушения на убийство сейчас работают следователи, криминалисты и полиция. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.

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