2020-08-05T12:50:22+03:00
Общество

«Четыре раза по полторы минуты, больше он не может»: Девятиклассница родила ребенка от престарелого педофила, но за того вступилась жена

Скандальная история произошла в Вадском районе Нижегородской области
Вероника КОТИК
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Девятиклассница родила ребенка от престарелого педофила, но за того вступилась жена.Девятиклассница родила ребенка от престарелого педофила, но за того вступилась жена.Фото: СОЦСЕТИ
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- А вы знаете, что вы на четвертом месяце беременности? - после очередного медосмотра с беспокойством спросила врач 15-летнюю Вику Ефремову (имена героев изменены — прим. ред.) - И кто же отец?

Кто отец, Вика знала. Как, впрочем, и все село Петлино в Нижегородской области. Местные жители давно уже обсуждали бурную связь ее матери Ирины с 62-летним пенсионером. Если самой Ирине мужчина годился в отцы, то для Вики запросто сошел бы за дедушку.

- Они живут втроем: сама девочка, ее мама и их бабушка, - рассказали «Комсомолке» знакомые семьи. – С Викиным отцом Ира развелась много лет назад. И с тех пор устроить свою жизнь у нее не получалось. Мужчины, конечно, были, но все как-то несерьезно. Хотя женщина она видная, молодая — ей всего 33 года.

Однако пару лет назад женщина начала встречаться с неким Владимиром, у которого уже были взрослые дети и внуки.

- Я не знаю, что ее заставило с ним связаться, - честно призналась родственница Ирины. - Ему ведь уже 62 года! Правда, вместе они никогда не жили, только встречались — из семьи он так и не ушел.

Эти странные отношения в деревне обсуждали долго, но постепенно успокоились — дескать, сами взрослые, разберутся. Пока в феврале 2020 года не выяснилось страшное — мужчина крутил любовь не только с мамой, но и с дочкой. Правда вскрылась только после планового медосмотра в школе, после которого к делу подключились правоохранительные органы.

- Сообщение о совершенном преступлении в правоохранительные органы поступило 7 февраля, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что еще в сентябре 2019 года, мужчина изнасиловал девочку прямо в салоне своего автомобиля. Преступление было совершено на седьмом километре автодороги село Вад – село Дубенское.

К слову, в отношения с несовершеннолетней мужчина вступал не единожды, вот только раньше до беременности дело не доходило. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Сам он уже задержан. Казалось бы, дело вполне понятное: пенсионер-педофил изнасиловал невинную школьницу. Вот только на суде за пенсионера вступилась жена, с которой они прожили 46 лет. Чтобы спасти мужа, та готова даже позволить ему уйти из семьи к Ирине.

Проведенный ДНК=анализ уже подтвердил отцовство пенсионера. Фото: СОЦСЕТИ

Проведенный ДНК=анализ уже подтвердил отцовство пенсионера.Фото: СОЦСЕТИ

- Они его сами окрутили, - в интервью журналистам «Кстати» доказывала Галина Рубцова. - А он добрый, стеснительный, безотказный — вот и не смог отказать. Какое там изнасилование? Четыре раза по полторы минуты, больше он и не сможет. У него уж там нету ничего. Это саму маму надо сажать, за такое воспитание дочери — она ведь ее сама с ним на рыбалку отправляла.

Стоит отметить, что Владимир действительно заядлый рыбак. Частенько на эти рыбалки, в том числе и с ночевой, он брал с собой и Вику. Никаких возражений у Ирины тогда не было.

- Ради чего она это делала? Ради денег! - уверена Галина. - Как только им занялась полиция, она начала с нас требовать 500 тысяч рублей. А откуда у нас такие деньги? Мы такой суммы отродясь в руках не держали. Я ей открыто сказала — если он сейчас сядет, то со своим здоровьем из тюрьмы он уже не выйдет. Мне его очень жалко! Если уж он им так нужен, так я даже не возражаю, чтобы он из семьи к ним ушел.

Окончательную точку в этом деле предстоит поставить суду. Ну а Вика тем временем уже успела родить дочку. Растить ее им придется вдвоем с матерью. Проведенный ДНК-анализ уже подтвердил отцовство пенсионера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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