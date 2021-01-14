Последнее время Нижний Новгород и его окрестности стоят в километровых пробках. Но оказалось, не везде усугубление положения на дорогах связано с погодой и ДТП.Сегодня в сообществе ВКонтакте \\"Нижний Новгород| БЕЗ ЦЕНЗУРЫ\\" пользователи сети опубликовали забавное видео. Но, наверное, забавной ситуация смотрится только со стороны. Внушительных размеров пёс породы алабай собрал за собой целую вереницу машин в Высоково, как пишет автор публикации. Один из водителей, который ехал по встречной полосе, снял на видео этого невозмутимого участника дорожного движения. Вначале складывается впечатление, что четырёхлапый уверенно ведёт за собой целую полосу, следуя ровно по её середине. Но в конце пёс наконец обернулся и ускорил темп, чтобы сойти с пути. Он будто удивился, что оказался на проезжей части.— Просто ушёл в себя. А как понял, что накосячил чуть-чуть, слинял, — отметил один из пользователей сети.В комментариях к видео практически не нашлось недовольных — многие отнеслись с юмором к инциденту: \\"заодно регулирует скоростной режим\\", \\"пускай весь мир подождёт\\", \\"попробуй выйди и скажи что-нибудь такому\\". Сам автор не пренебрёг шансом скреативить и наложил на видео песню \\"И вновь продолжается бой\\", в такт которой шагает пёс.Но некоторые нижегородцы всё же не согласились. Один из пользователей отметил, что псу повезло не встретить нервного водителя. История могла закончить иначе, если бы кто-то решил проучить зверя и переехать его.Напомним, ранее мы сообщали, что на Мызинском мосту движение парализовало из-за сломавшейся фуры. А по причине обильного снегопада 14 января в заторах встал практически весь город.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!