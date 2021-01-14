Из-за сложных погодных условий Нижний Новгород встал в пробках вечером 14 января. Особенно большие заторы были по традиции зафиксированы в центре Нижнего Новгорода, на мостах и на проспекте Гагарина.- Из-за снежных заносов произошло несколько мелких аварий, - рассказывают водители. – Да и вообще по снегу очень тяжело передвигаться. Приходится максимально снижать скорость.Напомним, пробки были в Нижнем Новгороде и утром 14 января. По данным на 8:20 утра пробки составлял около восьми баллов. Стоял Мызинский мост: затор от Пролетарской до развязки на улице Ларина, огромная пробка скопилась на проспекте Ленина от площади Киселева до Двигателя Революции. Медленное движение было зафиксировано вверх по Окскому съезду, стоял Метромост, подъезды к нему, пробка на подъем.