Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина поблагодарила сотрудников МЧС, которые тушили пожар в ее квартире. Спортсменка специально приехала в дежурную часть, чтобы лично поблагодарить всех и каждого. Об этом она рассказала в своем Instagram.«Благодарю этих невероятных людей – за их труд, за то, что они спасли меня, мою квартиру, наш замечательный дом, кошку, шиншиллу и не затопили соседей. Дай Бог здоровья этим людям! Они каждый день подвергают себя опасности, чтобы спасать людей и их дома», - написала Дарья. Также девушка сделала фото на память с сотрудниками МЧС.Напомним, пожар в квартире нижегородской именитой спортсменки Дарьи Шкурихиной произошел в ночь на Рождество: девушка поставила в спальне зажженную церковную свечу, а сама ушла на кухню. Так как из-за перенесенного недавно COVID-19 у нее еще не восстановилось обоняние, запаха гари она не почувствовала, а о возгорании узнала лишь когда на кухню повалил черный дым. К счастью, пожарные приехали быстро и спасли из горящей квартиры любимую кошку гимнастки и шиншиллу. Никто не пострадал.Через несколько дней Дарья раскаялась и призналась, что в случившемся виновата только она сама. Во время пожара сгорели вещи, сбережения и техника: огонь дальше спальни не ушел, но квартира вся оказалась в черной копоти. Чудом уцелела золотая медаль, которую Дарья завоевала на Олимпийских играх в Пекине в 2012 году.«Абсолютно каждая вещь в доме с черным налетом - даже в ванной и в самых дальних шкафах. Всё приходится отмывать. Мы уже отбили практически все стены и потолок, но остались еще кухня и зал. Пока гарью еще пахнет не только в квартире, но и в подъезде», - рассказала Дарья.Вместе с тем спортсменка признается, что сильно переживает из-за случившегося.«Очень тяжело на душе: я не могу спать, снятся разные кошмары», - сетует она. Но в целом настрой у девушки весьма бодрый. «Главное, что все живы. Жизнь продолжается, и мой выбор – позитив!», - говорит она.