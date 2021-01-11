Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина рассказала подробности страшной рождественской ночи, когда в ее квартире случился пожар. Воспоминаниями об этом нижегородская спортсменка поделилась в своем Instagram.Напомним, пожар в квартире Дарьи случился в ночь на 7 января 2021 года. Возгорание произошло после полуночи в спальне. По словам Дарьи, незадолго до этого она зажгла там церковную свечу – девушка всегда так делает, но «в этот раз что-то пошло не так».«Я зажгла свечу и пошла на кухню, - вспоминает Дарья. – В какой-то момент я увидела дым, стелющийся по потолку уже на кухне, я до сих пор не чувствую запахов после COVID-19. Я сразу побежала в спальню, но там уже полыхало…».Понимая, что сама с огнем не справится, спортсменка схватилась за телефон, но он оказался разряжен. Тогда девушка, в чем была, пулей вылетела из квартиры и побежала на 11 этаж к домоуправляющей. К счастью, к тому времени пожарных уже вызвал сосед.«А дальше все как в тумане, - рассказывает чемпионка. - Я побежала обратно спасать Грейс (кошка Дарьи – прим. ред.), подбежала к квартире, но попасть внутрь уже не смогла, все было в едком дыму».Однако домашняя любимица все же осталась невредимой.«Грейс вынес пожарный на руках, это было так трогательно и мило. Я ревела без остановки», - признается она. Кстати, шиншилла, которая жила в квартире, также не пострадала.Судя по всему, даже спустя несколько дней спортсменка все еще никак не придет в себя после случившегося.«Знаете, скажу я вам, сидеть с медиками, плакать, кашлять и понимать, что горит твоя квартира и все то, что ты в ней любишь, а ты ничего уже не можешь сделать - не передать словами, как это ужасно!» - разводит руками чемпионка.В результате пожара практически полностью выгорела спальня, сгорели вещи, сбережения и техника, а все остальные комнаты оказались в черной гари. Удивительно, но олимпийская золотая медаль, которую Дарья Шкурихина в составе команды завоевала в Пекине в 2008 году, оказалась совершенно нетронутой.«Сейчас пытаемся все отмыть, понять, что сохранилось, что можно использовать дальше. Сейчас всё вычищу и потихоньку приступлю к ремонту, его придётся делать во всей квартире, а к такому я, конечно, готова не была», - поделилась Дарья с подписчиками.Девушка признает, что виновата в случившемся сама и просит обойтись «без осуждения».«Да, сейчас я понимаю, что оставить открытый огонь без присмотра - это очень глупо, но уже ничего не изменить. Да, я понимаю, что подвергла людей опасности! Да, я понимаю, что виновата! Но до сих пор не понимаю, как именно это случилось: может быть, как-то по-другому, этого мы с вами точно уже не узнаем», - написала спортсменка.