Прошедшей рождественской ночью загорелась квартира олимпийской чемпионки, чемпионки Мира и Европы по художественной гимнастике Дарьи Шкурихиной. Печальное событие произошло в районе часа ночи, как рассказала \\"Комсомольской правде\\" в Нижнем Новгороде\\" сама Дарья. По её словам, причина возгорания ещё не установлена — с момента несчастья не прошли даже сутки. Чемпионка лишь отметила, что в её спальне рождественской ночью традиционно горела свеча. Дарья уверена, что свеча стояла на безопасном расстоянии от других предметов и вряд ли могла послужить причиной пожара. Но допускает любой вариант: свеча это была или, к примеру, неисправность проводки.В момент возгорания Дарья находилась в другой комнате. Но из-за перенесённого недавно коронавируса она не почувствовала запах гари вовремя — её обоняние ещё не восстановилось. Среагировать чемпионка смогла только тогда, когда по квартире пошло сильное задымление.Дарья выбежала к соседям за помощью, потому что её телефон находился в горящей спальне. Девушке помогли вызвать пожарных, которые, кстати, приехали очень быстро, как отметила сама потерпевшая. К слову, в горящей квартире находились домашние животные: кошка и шиншилла. Их спасением занялись пожарные. Благодаря чему невредимой осталась не только хозяйка квартиры, но и её подопечные.В своём Instagram Дарья Шкурихина поделилась видео и фотографиями с места пожара, а также своими впечатлениями. На пепелище она обнаружила как будто совсем нетронутую огнём золотую медаль, которую она завоевала на олимпиаде в Пекине. Блестящая медаль очень контрастирует с обгоревшими остатками спальни, в чём можно разглядеть некий символизм.— Главное, что все живы! — подвела итог Дарья, несмотря на то, что огонь уничтожил много вещей, включая технику и сбережения.Теперь спортсменка оказалась в поиске крыши над головой.Также Дарья поделилась с \\"Комсомольской правдой\\", что пострадавшая квартира в Нижнем Новгороде была подарена ей когда-то Валерием Шанцевым за блестяще пройденную олимпиаду.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!