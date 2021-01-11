Температура отопления в домах Нижнего Новгорода будет повышаться. Сейчас персонал котельных и теплопунктов работает в усиленном режиме. Интенсивность подачи тепла повышается в связи с прогнозируемыми аномальными холодами на территории Нижегородского региона. Об этом нам сообщили в АО «Теплоэнерго».Также сотрудники Теплоэнерго предупреждают, что если кто-то из нижегородцев увидит неполадки на сетях теплоснабжения — пытаться самостоятельно их устранить не следует. О них необходимо сообщить в АО «Теплоэнерго» по телефону горячей линии: 2779131 (круглосуточно) или написать на сайт: teploenergo-nn.ru, сервис «Сообщить о неполадке».Напомним, ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, что с наступлением новой недели в Нижегородскую область придут аномальные морозы. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до - 30 градусов. Сильное похолодание в регионе начнётся во вторник, 12 января. Погодные условия продержатся как минимум до конца недели.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!