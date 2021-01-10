Аномальные морозы придут в Нижний Новгород на следующей неделе. Уже во вторник, 12 января, в регионе начнется сильное похолодание. Столбики термометров опустятся до – 23 градусов.- В среду станет еще холоднее, - предупреждают синоптики. – Даже в дневные часы похолодает до -29 градусов. А по ночам столбики термометров опустятся до -33 градусов. Такая погода продержится в Нижегородской области как минимум до конца недели.Напомним, ранее мы писали, что значительных погодных аномалий этой зимой синоптики не предсказывали. В прогнозе погоды, данном Гидрометцентром России на предстоящую зиму 2020-2021, прогнозировалось, что столбики термометров будут держаться на отметках, соответствующих климатической норме.- Нижний Новгород попадает как раз в зону с температурой воздуха в районе климатической нормы, - обещали синоптики. - А это значит, что ни сильных морозов, ни неожиданных оттепелей в Нижнем Новгороде не будет. Зато февраль порадует нижегородцев неожиданным теплом.