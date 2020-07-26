2020-07-25T22:19:55+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 июля 2020 года: четверо умерших от коронавируса и четвертое место региона в антирейтинге по количеству заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 26 июля
Елена ЛАЗАРЕВА
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Общее количество полностью справившихся с болезнью нижегородцев стремительно приближается к 18 тысячам человекОбщее количество полностью справившихся с болезнью нижегородцев стремительно приближается к 18 тысячам человекФото: Эдуард Абрамов
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Число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом продолжает расти – как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, на 01.00 26 июля 2020 года, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 184 человек. Таким образом, с начала пандемии СOVID-19 заболели уже 22807 жителей региона.

За сутки было зафиксировано 389 случаев выздоровления, общее количество полностью справившихся с болезнью нижегородцев стремительно приближается к 18 тысячам человек – на 26 июля их количество составило 17621 человек.

К сожалению, за сутки четверо нижегородцев не смогли преодолеть болезнь. Яндекс

К сожалению, за сутки четверо нижегородцев не смогли преодолеть болезнь. Яндекс

К сожалению, за сутки четверо нижегородцев не смогли преодолеть болезнь. Таким образом, количество летальных исходов увеличилось до 362. По количеству заболевших Нижний Новгород продолжает занимать место в первой пятерке «антирейтинга» по всем регионам страны.

Ранее сообщалось об открытии границ с некоторыми странами. Специалисты Нижегородского Роспотребнадзора проводят горячую линию по теме, и в течение пяти дней готовы проконсультировать нижегородцев по вопросам туристических услуг. Жители области могут позвонить по телефонам территориальных отделов ведомства, или по общеобластному телефону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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