Специалисты Роспотребнадзора расскажут нижегородцам о туристических услугах
С 27 по 31 июля в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области будет работать «горячая» линия для потребителей. Специалисты ответят на вопросы по туристическим услугам.
Звонки принимаются по телефонам: 437-08-70, 213-82-84 (специалисты Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»), специалисты отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области - 8 800-555-49-43.
Кроме того, жители области могут позвонить по телефонам территориальных отделов ведомства:
- Автозаводского, Ленинского районов областного центра и Богородска по т. 295-70-68, 295-87-61, 295-86-07;
- Канавинского, Сормовского, Московского районов Нижнего Новгорода и Борского района по т. 246-79-71;
- Арзамас, Ардатов, Вад, Дивеево, Первомайск - 8 (831)47-9-60-47;
- Выкса, Вознесенск, Навашино, Кулебаки - 8 (831)77-3-46-94;
- Дзержинск, Володарск – 8 (831)3-22-04-30;
- Семенов, Варнавино, Воскресенск – 8(831)62-5-32-89;
- Шахунья, Тоншаево, Тонкино, Шаранга, Ветлуга, Урень - 8(831) 52-2-23-64;
- Лысково, Воротынец, Книгинино, Спасский район – 8 (831) 49-5-01-94;
- Павлово, Вача, Сосновское – 8 (831) 71- 5-20-05, 8 (831) 71-5-19-90;
- Лукоянов, Большеболдино, Гагино, Починки, Шатки – 8 (831)90-4-11-82;
- Кстово, Большемурашкино, Бутурлино, Дальнеконстантиново, Перевоз – 8 (831) 45-7-61-08;
- Городец, Ковернино, Сокольское - 8 (831) 61-9-18-86, 9-14-56;
- Балахна, Чкаловск – 8 (831) 44 – 4-06-33.
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ИСТОЧНИК KP.RU