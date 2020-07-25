2020-07-25T10:48:58+03:00
Общество

Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 22,8 тысяч человек

За минувшие сутки стало известно о 184 новых случаях
Елена ЛАЗАРЕВА
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Число умерших выросло до 362 человекЧисло умерших выросло до 362 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Еще 184 случая заражения коронавирусом было зафиксировано в Нижегородской области за последние сутки. Таким образом, с начала пандемии инфекцию подхватили уже более 22807 тысяч жителей региона.

Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф, Нижегородская область занимает пятое место по количеству подтвержденных диагнозов коронавируса за минувшие сутки. В общем рейтинге регионов по числу новых зараженных Нижегородская область опустилась на пятую строчку. Первое место традиционно занимает Москва – 648 случае, на втором - Свердловская область (251), тройку лидеров замыкает Ханты-Мансийский АО - 193. Нижегородскую область обогнал Красноярский край – 187 подтвержденных диагнозов COVID.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 25 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 22 807 человек;

- число умерших выросло до 362 человек;

- число выздоровевших выросло до 17 621 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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