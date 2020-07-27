2020-07-26T22:02:53+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 июля 2020 года: Снижение уровня заболеваемости и закрытие фитнес-клуба

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 27 июля 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 июля 2020 года.Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 июля 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 01:00 27 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области достигло 22 984 человек. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 177 новых случаев заражения опасной инфекцией. Таким образом, можно отметить снижение уровня заболеваемости. По количеству новых случаев Нижегородская область находится на четвертом месте по стране. К счастью, одновременно с этим растет и число выздоровевших. За последние сутки из нижегородских больниц были выписаны 26 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 17 647 человек. К сожалению, увеличивается и число умерших – за сутки от опасной инфекции скончались еще три пациента.

Статистика заражения коронавирусом в Нижегородской области на 27 июля. Фото: Яндекс

Статистика заражения коронавирусом в Нижегородской области на 27 июля.Фото: Яндекс

Что касается распространения коронавируса по Нижегородской области, то в лидерах по-прежнему числится Дзержинск. Напомним, сейчас регион находится на первом этапе снятия ограничений. На днях карантин был снят в последнем населенном пункте – Дивееве. Вместе с тем в регионе остаются закрытыми все фитнес-клубы и салоны красоты, не подключившие видеоаналитику. Сегодня стало известно о закрытии одного из крупных фитнес-клубов, просуществовавшего 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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