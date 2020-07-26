2020-07-26T10:26:00+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде закрылся крупный фитнес-клуб, проработавший 12 лет

Теперь горожане могут расторгнуть все заключенные договоры
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде закрылся крупный фитнес-клуб, проработавший 12 лет.В Нижнем Новгороде закрылся крупный фитнес-клуб, проработавший 12 лет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Нижнем Новгороде на фоне кризиса, начавшегося из-за пандемии коронавируса, закрылся крупный фитнес-клуб «X-Fit Комсомольский». Об этом сообщается на сайте организации.

- На протяжении 12 лет мы становились лучше благодаря вам. Вместе мы преодолели не один кризис, но сегодня мы вынуждены принять сложное решение о закрытии фитнес-клуба, - отмечает руководство клуба. – Мы сделали все, что могли. Так как деятельность фитнес-клубов до сих пор не разрешена, обращения мы принимаем только в электронном виде.

По данным руководства клуба, все обращения о расторжении договоров можно подавать через сайт клуба и через социальные сети. Также в своем обращении руководство клуба поблагодарило всех своих клиентов, которые на протяжении 12 лет тренировались в их клубе и посещали занятия.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу. В регионе до сих пор не разрешена работа фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты. Исключением стали только те учреждения, где была установлена видеоаналитика и видеокамеры. Все остальные предприятия открыться не смогли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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