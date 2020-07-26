2020-07-26T11:01:21+03:00
Общество

177 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Общее число зараженных Covid-19 в регионе составляет 22 984 человека
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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177 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области.177 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на 26 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 22 984 человека. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 177 новых случаев заражения. По этому показателю регион находится на четвертом месте в стране. Опережают нас в этом антирейтинге Москва (683), Свердловская область (241) и Ханты-Мансийский автономный округ (192).

- По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки из нижегородских больниц были выписаны 26 пациентов с Covid-19, - говорится в сообщении регионального оперативного штаба. – Таким образом, общее число выздоровевших в регионе достигло 17 647 человек. К сожалению, растет и число жертв опасной инфекции – за последние сутки скончались еще три нижегородца. Общее число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 365 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. На днях был снят карантин в последнем населенном пункте – Дивееве. Теперь разрешено посещение села. Однако массовые мероприятия по-прежнему под запретом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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