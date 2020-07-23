Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 июля 2020 года: Свыше 22 тысяч заболевших и пять новых жертв Covid-19

По данным на 01:00 23 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 22 227 человек. Только за минувшие сутки опасная инфекция была выявлена у 217 нижегородцев. За сутки регион поднялся на четвертое место в списке городов с наибольшим числом новых случаев заражения, обогнав Санкт-Петербург.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 23 июля.Фото: Яндекс

Вместе с тем, в Нижегородской области растет и число выздоровевших – на данный момент из больниц были выписаны 16 668 нижегородцев. За сутки от опасной инфекции излечились 430 человек. К сожалению, растет и число жертв Covid-19. На сегодняшний день в регионе от инфекции скончался 351 человек. На сутки в больницах скончались еще пять человек.

В лидерах по числу заболевших по-прежнему Дзержинск. ФОТО: ОПеративный штаб Нижегородской области.

Наибольшее число заболевших коронавирусом по-прежнему в Дзержинске – 1924 человека. С большим отставанием идет Павловский район с 1217 заболевшими и Бор с 859 заболевшими. На карантин остается закрыт всего один населенный пункт в Нижегородской области – Дивеево. Планируется, что окончательное решение о его дальнейшем статусе будет принято в конце июля.

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