2020-07-22T22:12:16+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 июля 2020 года: Свыше 22 тысяч заболевших и пять новых жертв Covid-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 23 июля 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 июля 2020 года: Свыше 22 тысяч заболевших и пять новых жертв Covid-19Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 июля 2020 года: Свыше 22 тысяч заболевших и пять новых жертв Covid-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По данным на 01:00 23 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 22 227 человек. Только за минувшие сутки опасная инфекция была выявлена у 217 нижегородцев. За сутки регион поднялся на четвертое место в списке городов с наибольшим числом новых случаев заражения, обогнав Санкт-Петербург.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 23 июля. Фото: Яндекс

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области на 23 июля.Фото: Яндекс

Вместе с тем, в Нижегородской области растет и число выздоровевших – на данный момент из больниц были выписаны 16 668 нижегородцев. За сутки от опасной инфекции излечились 430 человек. К сожалению, растет и число жертв Covid-19. На сегодняшний день в регионе от инфекции скончался 351 человек. На сутки в больницах скончались еще пять человек.

В лидерах по числу заболевших по-прежнему Дзержинск. ФОТО: ОПеративный штаб Нижегородской области.

В лидерах по числу заболевших по-прежнему Дзержинск. ФОТО: ОПеративный штаб Нижегородской области.

Наибольшее число заболевших коронавирусом по-прежнему в Дзержинске – 1924 человека. С большим отставанием идет Павловский район с 1217 заболевшими и Бор с 859 заболевшими. На карантин остается закрыт всего один населенный пункт в Нижегородской области – Дивеево. Планируется, что окончательное решение о его дальнейшем статусе будет принято в конце июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижнем Новгороде 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Долгих: Путин - не только сын солдата, он - глава России. И с его решением я согласен
Участник Великой Отечественной, который сидел рядом с президентом на Параде Победы, экс-кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС рассказал обозревателю kp.ru Александру Гамову, как он относится переносу шествия Бессмертного полка
Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 июля 2020 года: названы условия перехода ко второму этапу снятия ограничений, «Бессмертный полк» отменен, а нижегородские медики рассказали, как нужно вести себя на пляже
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 22 июля
Новости 24
Свыше 2,5 миллиардов рублей кредитов получили нижегородские предприниматели на выплаты зарплат
На трассе М-7 «Волга» ввели временные ограничения движения по мосту через Кудьму
Обнаружен возможный источник запаха газа в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде планируют развивать круизный туризм
В Нижегородскую область идут грозы, ливни и град
Андрей Лапшин: «Технологии, которые применяют при ликвидации «Черной дыры», нужно транслировать в другие регионы страны»
Как облегчить пожилым людям самоизоляцию?
Новые проездные билеты появятся у нижегородских школьников
За минувшие сутки пятеро нижегородцев умерли от коронавируса
Депутаты нижегородского ЗС одобрили кандидатуру нового омбудсмена
Станислав Прокопович: «Новая транспортная развязка в Сормове позволит решить проблему постоянных пробок»
22 июля в Нижнем Новгороде ожидаются грозы и переменная облачность
Владислав Атмахов: «На месте шламонакопителя «Белое море» теперь чистая зеленая территория»
Нижегородцам предлагают выбрать эскиз памятника Александру Невскому
Нижегородский технический музей открывается после ремонта
95 единиц нового оборудования поступит в больницы Нижегородской области
Нижегородский водитель устроил ДТП на месте другой аварии
Юрий Лебедев: «Строительство развязки на Циолковского нижегородцы ждали десятки лет»
Второй этап снятия ограничений по коронавирусу: когда начнется и при каких условиях
Дмитрий Кузин: «Строительство дорожной развязки на Циолковского - долгожданное событие для жителей»
Грозы, ливни и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область
Перенос акции «Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде: когда пройдет и почему переносят
Следователи возбудили уголовное дело после серии поджогов объектов ОКН в центре Нижнего Новгорода
Почти 16,3 тысячи нижегородцев побороли COVID с начала пандемии